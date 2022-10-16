Сайт петербургского аэропорта снова заработал

Сайт петербургского аэропорта снова заработал
Сайт петербургского аэропорта снова заработал. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Технические неполадки на сайте петербургского аэропорта Пулково устранены. Пассажирам доступна вся необходимая информация.

Спустя два часа сайт Пулково снова заработал. Пользователи, как прежде, могут видеть расписание рейсов и осуществлять все необходимые операции.

Технические работы проводились утром 16 октября. Уже в в 07:50 посмотреть авиарейсы и любую другую информацию на сайте не представлялось возможным.

Спустя час сайт Пулково снова заработал. Фото: скриншот сайта Пулково

Сегодня, согласно данным онлайн-табло, 4 задержанных рейса. В 11:00 вместо 08:15 отправят самолет в Иваново. Также позже запланированного отправится воздушное судно в Ставрополь, — в 10:15 вместо 09:30.

Не в 10:30, а в 12:00 полетит самолет в Казань. Также перенесли время отправления воздушного судна в Волгоград от авиакомпании «Победа», — теперь пассажиры вылетят в 13:15, а не в 12:40.

Остальные авиарейсы будут осуществлены согласно расписанию. Все изменения можно отслеживать в течение дня на сайте петербургского аэропорта.

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