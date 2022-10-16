Сайт петербургского аэропорта снова заработал

Технические неполадки на сайте петербургского аэропорта Пулково устранены. Пассажирам доступна вся необходимая информация.

Спустя два часа сайт Пулково снова заработал. Пользователи, как прежде, могут видеть расписание рейсов и осуществлять все необходимые операции.

Технические работы проводились утром 16 октября. Уже в в 07:50 посмотреть авиарейсы и любую другую информацию на сайте не представлялось возможным.

Сегодня, согласно данным онлайн-табло, 4 задержанных рейса. В 11:00 вместо 08:15 отправят самолет в Иваново. Также позже запланированного отправится воздушное судно в Ставрополь, — в 10:15 вместо 09:30.

Не в 10:30, а в 12:00 полетит самолет в Казань. Также перенесли время отправления воздушного судна в Волгоград от авиакомпании «Победа», — теперь пассажиры вылетят в 13:15, а не в 12:40.

Остальные авиарейсы будут осуществлены согласно расписанию. Все изменения можно отслеживать в течение дня на сайте петербургского аэропорта.