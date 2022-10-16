Президент РФ на следующей неделе может провести совещание с Совбезом

Президент РФ на следующей неделе может провести совещание с Совбезом
Президент РФ на следующей неделе может провести совещание с Совбезом. Фото: Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин запланировал на следующей неделе совещание с членами Совета безопасности России и с членами кабмина.

О соответствующем решении главы России сообщают РИА Новости со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

«Ждем совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства», — отмечается в программе.

Также, по данным программы, у президента запланировано совещание по обширной повестке с членами правительства и другие события.

Официальной информации из Кремля на счет совещания и планах Путина пока не поступало. Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось в понедельник, 10 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин сделал заявление о завершении всех мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В части уже направлено 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, при этом никаких предложений от Минобороны по поводу увеличения количества мобилизованных пока не поступало.

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