Президент РФ на следующей неделе может провести совещание с Совбезом

Также, по данным программы, у президента запланировано совещание по обширной повестке с членами правительства и другие события.

Официальной информации из Кремля на счет совещания и планах Путина пока не поступало. Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось в понедельник, 10 октября.