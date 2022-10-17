«Пит-Продукт» увеличивает производство в Горелово за счет более дешевой продукции

"Пит-Продукт" увеличивает производство в Горелово за счет более дешевой продукции. Фото: Pxhere

"Пит-Продукт" увеличивает производство в Горелово за счет более дешевой продукции. Фото: Pxhere

Входящий в группу «Черкизово» «Пит-Продукт» планирует увеличить производство в Горелово вдвое. В итоге должно получиться до 2,2 тысячи тонн продукции.

Задуманное хотят реализовать до конца 2022 года за счет более дешевой продукции, пишет «Коммерсант». В компании отметили, что спрос на продукты средней ценовой категории, производством которой занимались в Горелово, стал ниже, поэтому специалисты решили выпускать изделия класса «эконом». Эксперты считают, что инвестиции не превысили 3 миллиардов долларов.

Директор по переработке «Пит-Продукта» Мариуш Левоц поделился, что в Горелово будут выпускать до 2,2 тысячи тонн мясной продукции в месяц, что задействует не более 65 % мощности завода. Предполагается, что к концу году будет произведено на 15–20% больше, чем в 2021 году.

Этой осенью в Горелово открылся цех по производству ветчины бренда «Империя вкуса», а в ноябре будет запущено производство сосисок «Черкизово».

При этом, по словам специалиста, спрос на премиальную линейку, производящуюся в Синявино на территории Ленобласти, остался прежним, — завод загружен на 100 %.

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