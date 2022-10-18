Во вторник из Петербурга до конечного пункта не вылетят 6 самолетов

Во вторник из Петербурга до конечного пункта не вылетят 6 самолетов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Во вторник из Петербурга до конечного пункта не вылетят 6 самолетов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 18 октября, в петербургском аэропорту Пулково 6 отмененных рейсов, при этом задержанных самолетов пока нет.

Согласно данным онлайн-табло, первым во вторник не отправили воздушное судно до Самары. Рейс был запланирован на 00:50. Уже ближе к обеду, на 13:00, в списке указывается второй самолет по тому же направлению, который сегодня не отправится в путь.

Третьим отмененным авиарейсом в 18:45 станет самолет до Сочи от «Уральских Авиалиний», а следом за ним не выпустят воздушное судно до Москвы на 21:00 и самолет до Махачкалы на 21:15. За оба авиарейса отвечает «Россия».

Последним на сегодня отмененным рейсом в расписании указывается направление «Петербург — Сургут», авиаперевозчиком которого тоже выступает компания «Россия».

Все остальные самолеты, согласно данным сайта Пулково, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажирка из Дубая попыталась пройти по «зеленому» коридору Пулково, имея при себе украшения на 4,5 млн.