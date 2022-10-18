Трех человек забрали в больницу после ночного пожара на улице Фрунзе

Трех человек забрали в больницу после ночного пожара на улице Фрунзе. Фото: "Яндекс.Карты"

Трех человек забрали в больницу после ночного пожара на улице Фрунзе. Фото: "Яндекс.Карты"

Еще один ночной пожар произошел в Петербурге. Спасатели тушили квартиру на улице Фрунзе.

Около 00:55 ночи 18 октября спасателям поступило сообщение о возгорании в доме 6 по указанной улице Московского района. Специалисты в составе 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома, в отдельной трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось в 01:18. Без пострадавших не обошлось, — с места происшествия в больницу забрали троих.

Что стало причиной возгорания на данный момент не известно. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17 на 18 октября в одном из петербургских домов спасатели тушили пожар, в результате которого пострадали женщина с ребенком. Выяснилось, что горел электрощит.