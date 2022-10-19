ВЦИОМ: более 50% россиян допускают вмешательство церкви в общественную жизнь

ВЦИОМ провел опрос среди жителей России и выяснил их отношение к месту церкви в общественной жизни. Оказалось, многие лояльны к значительному вмешательству духовников в общественную и политическую жизнь.

По данным пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 50% россиян допускают вмешательство церкви в общественную жизнь.

«Более половины наших сограждан допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что она должна влиять на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за ее активное участие в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства. Треть опрошенных — приверженцы крайней формы светскости, в их представлении церкви следует заниматься исключительно проблемами веры и религии (33%), — сказано в сообщении ВЦИОМ.

При этом 31% опрошенных были убеждены в том, что церковь слишком активна в жизни общества и делах государства, поэтому ей стоит уделять больше внимания духовным вопросам. Положительно работу церкви оценили 30% опрошенных, отметив, что РПЦ строит свои отношения с обществом именно так, как нужно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что КГИОП внес фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы на Старообрядческой в список памятников культуры.