Прогуливавшегося мимо школы пьяного петербуржца с автоматом скрутили на проспекте Науки

На проспекте Науки полиция задержала пьяного мужчину, совершавшего неспешный променад у школы с автоматом в руках.

По информации пресс-службы петербургской Росгвардии, на проспекте Науки полиция задержала пьяного 51-летнего мужчину, который в пьяном виде ходил около одной из школ Калининского района. В руках у него был предмет, похожий на автомат.

В школьном учреждении сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, поэтому полицейские смогли быстро обезвредить петербуржца. Мужчину доставили в отдел полиции. По предварительной информации, автомат является охолощенным.

Директор школы рассказала местным СМИ, что неадекват на территорию школы пройти не пытался и все время находился за забором. О причинах и мотивах поведения мужчины ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на улице Черняховского в Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом в руках.