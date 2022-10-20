В России остановят программу подключения школ к Wi-Fi

Минцифры приостанавливает программу подключения Wi-Fi в школах России. Возможно, ведомство вернется к этому вопросу позже.

По данным ТАСС, глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по бюджетам и налогам заявил, что ведомство вынужденно приостанавливает программу подключения Wi-Fi в российских школах.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», — озвучил решение ведомства Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что ведомство будет анализировать практику использования Wi-Fi в школах. Парламентарии отработают эти моменты и вернутся к рассмотрению вопроса позднее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что юрист объяснил, что в вопросах безопасности ребенка входит в обязанности школы.