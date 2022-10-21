С ноября пассажиры смогут прямым рейсом летать в Шарм-эль-Шейх из Пулково

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх.

Известно, что самолеты начнут летать с 1 ноября 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.

Отмечается, что по расписанию, прилет в Санкт-Петербург будет осуществляться по вторникам в 12:20, а по субботам в 12:35. При этом вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эль-Шейх будет происходить по вторникам в 13:20, а по субботам в 13:35. Пассажиров будет перевозить Airbus A320 вместимостью 175 мест.

Партнёром выступает туроператор «Библио-Глобус». Билеты доступны в составе туристического пакета.

В пресс-службе подчеркнули, что это второй рейс AlMasria Universal Airlines из аэропорта Пулково, кроме него авиакомпания совершает полеты в Хургаду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 октября в петербургском аэропорту Пулково два отмененных рейса на вылет, при этом остальные самолеты должны вылететь вовремя и согласно расписанию.