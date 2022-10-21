В расписании Пулково 21 октября 2 отмененных самолета

Сегодня, 21 октября, в петербургском аэропорту Пулково 2 отмененных рейса на вылет, при этом остальные самолеты должны вылететь вовремя и согласно расписанию.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, в пятницу полет не смогут совершить два авиарейса. Так, в 15:20 не вылетит самолет до Москвы от авиакомпании S7, а в 18:45 не планируется больше полет в Сочи, за осуществление которого отвечают «Уральские Авиалинии».

Также не долетел до Петербурга самолет из Сочи на 05:10 утра. Воздушное судно из Москвы также не прибудет на территорию Пулково в 14:30.

Остальные авиарейсы на вылет и прилет, согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, будут осуществляться согласно расписанию. Все изменения можно посмотреть на сайте Пулково.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что пассажирка, прибывшая из Дубая, попыталась пройти по «зеленому» коридору Пулково в украшениях на 4,5 млн.