После пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина

После пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина. Фото: "Яндекс.Карты"

После пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе днем 21 октября произошел пожар, после которого помощь понадобилась одному мужчине.

О возгорании на проспекте Художников, 22, корпус 2 стало известно около 14:14 дня 22 октября. Специалисты после поступления сообщения оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что в шестикомнатной коммунальной квартире горела комната площадью 8 квадратных метров. Огонь же уже успел занять площадь 2 квадратных метра.

Устранить возгорание удалось в 14:32 . С пламенем боролись 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Позже удалось установить, что в результате пожара пострадал мужчина, которого экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 октября 3 человека забрали в больницу после ночного пожара на улице Фрунзе в Петербурге. Специалисты в составе 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава оперативно выехали на место происшествия. Выяснилось, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома, в отдельной трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.