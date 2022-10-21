Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена

Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена. Фото: kremlin.ru

Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена. Фото: kremlin.ru

Дата завершения всех мероприятий по частичной мобилизации в России еще не обозначена.

Соответствующее заявление в пятницу, 21 октября, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее россиянам напомнили, что по словам президента России Владимира Путина от 14 октября, мобилизация завершится примерно за две недели.

«Какой-то более точной даты нет», — заметил Песков.

Президент РФ подписал 21 сентября Указ о проведении в стране частичной мобилизации. После этого министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, и в первую очередь это те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

По словам Путина от 14 октября, на тот момент уже было мобилизовано 222 тысячи граждан.