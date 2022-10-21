Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена

Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена
Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена. Фото: kremlin.ru

Дата завершения всех мероприятий по частичной мобилизации в России еще не обозначена.

Соответствующее заявление в пятницу, 21 октября, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее россиянам напомнили, что по словам президента России Владимира Путина от 14 октября, мобилизация завершится примерно за две недели.

«Какой-то более точной даты нет», — заметил Песков.

Президент РФ подписал 21 сентября Указ о проведении в стране частичной мобилизации. После этого министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, и в первую очередь это те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

По словам Путина от 14 октября, на тот момент уже было мобилизовано 222 тысячи граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мобилизованные россияне могут быть освобождены от транспортного налога.

Дмитрий Песков призыв Россия частичная мобилизация


 

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