В России мобилизованные могут быть освобождены от транспортного налога

В России мобилизованные могут быть освобождены от транспортного налога. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России мобилизованные могут быть освобождены от транспортного налога. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мобилизованные граждане в Российской Федерации могут быть освобождены от транспортного налога.

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Василий Власов. Как пишет «Ямал1», к парламентарию неоднократно обращались россияне с просьбами расширить льготы для призванных в зону СВО и их семей.

Так, в числе предложений встречалась заморозка транспортного налога на время службы. Это обосновывается невозможностью пользоваться транспортом. Сейчас обращение депутата направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

До этого в Совете Федерации уже предлагали освободить мобилизованных предпринимателей от страховых взносов, и 18 октября Госдума РФ приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого бизнеса.

Касательно нового предложения точное решение пока предвидеть трудно. Вопрос все еще остается открытым.