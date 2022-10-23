«Огромный ужасный цирк»: режиссер Тим Бертон с ужасом вспомнил о работе с Disney

Тим Бертон сравнил компанию Disney с цирком и заявил, что больше не хочет с ней сотрудничать.
По информации Deadline, режиссер Тим Бертон, известный своими культовыми фильмами «Битлджус», «Сонная лощина», «Шоколадная фабрика Чарли», «Кошмар перед Рождеством», рассказал о работе с Disney. На кинофестивале братьев Люмьер Бертон вспомнил о неприятных моментах своей карьеры в компании и поворотном моменте после работы над «Дамбо» в 2019 году.
Кроме того, Бертон заявил, что Disney меньше времени уделяет небольшим оригинальным проектам. Режиссер уверен: вместо этого компания пытается сосредоточиться на уже известных крупных франшизах вроде картин Marvel и «Звездных войн».
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