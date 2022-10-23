«Огромный ужасный цирк»: режиссер Тим Бертон с ужасом вспомнил о работе с Disney

Тим Бертон сравнил компанию Disney с цирком и заявил, что больше не хочет с ней сотрудничать.

По информации Deadline, режиссер Тим Бертон, известный своими культовыми фильмами «Битлджус», «Сонная лощина», «Шоколадная фабрика Чарли», «Кошмар перед Рождеством», рассказал о работе с Disney. На кинофестивале братьев Люмьер Бертон вспомнил о неприятных моментах своей карьеры в компании и поворотном моменте после работы над «Дамбо» в 2019 году.

«Я начинал там, это часть моей истории. За мою карьеру в компании меня несколько раз нанимали и увольняли. Работая над «Дамбо» я понял, что мои дни в Disney подошли к концу. Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать. Этот фильм в некотором роде является автобиографией», — поделился воспоминаниями режиссер.

Кроме того, Бертон заявил, что Disney меньше времени уделяет небольшим оригинальным проектам. Режиссер уверен: вместо этого компания пытается сосредоточиться на уже известных крупных франшизах вроде картин Marvel и «Звездных войн».

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