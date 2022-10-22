В Сети вспомнили о сверхъестественной фатальности съемок «Сталкера» для съемочной команды

В сети обсуждают мистическое влияние съемок фильма Тарковского «Сталкер» на трагические судьбы съемочной группы.

По информации «Рамблер», съемочный процесс знаменитого фильма Андрея Тарковского «Сталкер» был окружен мистическими событиями. Работавшей над фильмом команде пришлось столкнуться с природными бедствиями, ограниченностью бюджета, внутренними разногласиями и изменениями сценария. Что еще загадочнее, для многих эта картина стала в буквальном смысле фатальной.

К примеру, ч одном из эпизодов внимательный зритель может разглядеть, как воду в реке покрывает белая пленка. Это вовсе не задумка режиссера, а выброс в водоем вредных веществ местным целлюлозным комбинатом. Позже район признали небезопасным для жизни, а сам Андрей Тарковский, его жена и актер Анатолий Солоницын умерли от рака легких.

Дальше началась череда смертей, которую многие фанаты «Сталкера» связывают именно с мистическим воздействием фильма. Спустя 7 лет после выхода картины на экраны пожар при Чернобыльской катастрофе унес жизнь монтажера Людмилы Фейгиновой. В этот же год были уничтожены и первые черновые варианты ленты. Через три года умер актер Николай Гринько, в 1991 году не стало писателя Аркадия Стругацкого, а в 1995 году ушел из жизни актер Александр Кайдановский.

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