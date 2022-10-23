Жесткое падение молодого мигранта со стройки на Туристской заставило молчать его коллег

В Приморском районе Петербурга молодой мигрант серьезно расшиб себе голову, упав со стройки. Его приволокли в местную клинику, а сами строители сказали полицейским, что мужчина на стройке никогда не работал.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 22 октября в полицию поступила телефонограмма из больницы Петербурга о том, что из клиники «Узмед» с очаговой травмой мозга в тяжелом состоянии госпитализировали 21-летнего гражданина Узбекистана, приехавшего в россию с целью работы.

Мужчину доставили в приемный покой клиники двое неизвестных мужчин, которые пояснили, что пострадавший упал с высоты на строительной площадке улицы Туристской. Пострадавший получил настолько тяжелые травмы головы, что опросу не подлежал.

Правоохранители выехали к строительной площадке многоквартирного дома на Туристской, где, по словам незнакомцев, и произошло падение их друга. Площадка была огороженной, двери правоохранителям никто не открыл. Что интересно, в результате повторного выезда полицейские смогли опросить сотрудников стройплощадки, которые отрицали факт работы пострадавшего на этом объекте.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали надругавшегося над девочкой-инвалидом мигранта из Таджикистана.