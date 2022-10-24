С сегодняшнего дня движение на петербургской дамбе будет ограничено до 30 октября

С сегодняшнего дня движение на петербургской дамбе будет ограничено до 30 октября. Фото: Дирекция КЗС

С сегодняшнего дня движение на петербургской дамбе будет ограничено до 30 октября. Фото: Дирекция КЗС

На дамбе, входящей в состав Кольцевой автодороги Петербурга, с 24 по 30 октября вводятся ограничения движения транспорта.

Так, с сегодняшнего дня до воскресенья на внутреннем кольце КАД с Невской стороны закроют движение на правой полосе на участке 138-139-го километра, а также левую полосу на участке 118-119-ого километра. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС).

Также, 24 октября водители не смогут проехать по правой и средней полосам на 125-124-м километрах внешнего кольца КАД с Финской стороны. Кроме того, с сегодняшнего дня до окончания дорожных работ ограничения будут действовать и по левой полосе на 118-119-м километрах.

В пресс-службе принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей быть внимательным и острожными во время движения по дамбе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге с 3 октября по 1 мая движение транспорта ограничено у дома №6 по Пушкинской улице от Лиговского переулка до Невского проспекта.