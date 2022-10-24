Малыш со Среднерогатской попал к врачам в тяжелом состоянии после падения с кровати

Малыш со Среднерогатской попал к врачам в тяжелом состоянии после падения с кровати. Фото: Pxhere

Малыш со Среднерогатской попал к врачам в тяжелом состоянии после падения с кровати. Фото: Pxhere

В Московском районе спасают жизнь ребенка, упавшего с кровати в своей квартире.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 октября около 23:55 в отделение полиции из Детской городской больницы №5 поступила информация, что около 22:28 из своей квартиры на Среднерогатской забрали семимесячного мальчика. У ребенка диагностировали ЗЧМТ. В тяжелом состоянии малыша госпитализировали.

По версии следствия, около 20:00 ребенок по недосмотру родителей дома упал с кровати.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе ребенок попал в реанимацию после того, как выпил неизвестную жидкость, которую нашел в гараже своего папы. Семья ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Мать 34 лет работает менеджером по товародвижению, а 36-летний отец трудоустроен шлефовщиком.