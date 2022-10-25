Рейс, летевший из Петербурга в Фергану, вынужденно приземлился в аэропорту Намангана

Рейс, летевший из Петербурга в Фергану, вынужденно приземлился в аэропорту Намангана. Фото: unsplash

Рейс, летевший из Петербурга в Фергану, вынужденно приземлился в аэропорту Намангана. Фото: unsplash

Во вторник утром стало известно, что из-за перемены в погодных условиях воздушному судну, летевшему из Северной столицы в Фергану, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Намангана. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, причиной экстренной посадки самолёта стал сильный туман в аэропорту Ферганы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя АО Uzbekistan airports.

Отмечается, что воздушное судно приземлилось в Намангане около 08:00 по местному времени, или 06:00 по московскому. Посадка прошла в штатном режиме, сейчас пассажиры рейса находятся в терминале. Специалисты решают вопрос их доставки до пункта назначения на автобусах.

Расстояние между Наманганом и Ферганой примерно 130 км.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 октября из петербургской воздушной гавани все рейсы должны вылететь согласно расписанию, однако 4 из них не отправят по запланированным маршрутам.