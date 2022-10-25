В Пулково 25 октября отменили 4 авиарейса на вылет и 3 на прибытие

В Пулково 25 октября отменили 4 авиарейса на вылет и 3 на прибытие. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пулково 25 октября отменили 4 авиарейса на вылет и 3 на прибытие. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 25 октября, из петербургского аэропорта Пулково все рейсы должны вылететь согласно расписанию. Исключением станут 4 самолета, которые вовсе не отправятся по запланированным маршрутам.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет в Северной столице сегодня 4 отмененных рейса. Так, первым таким самолетом стал «Петербург — Бишкек» от «Уральских Авиалиний», который должен был отправиться в 05:00. За ним отменили самолет в Красноярск, за полет которого отвечала авиакомпания «Россия». По этому направлению воздушное судно должно было проследовать в 10:00.

В 12:00 не будет осуществлен авиарейс в Ленкорань от «Ираэро», а в 18:45 из Пулково не вылетит самолет до Сочи от «Уральских Авиалиний».

Также есть отмененные маршруты на прилет. Так, в 10:10 не нужно ждать самолет с Вологды, а в 10:35 в воздушную гавань не прибудет рейс из Баку. Также в 16:30 не прилетит воздушное судно из Бишкека.

Все остальные авиарейсы должны выполнить по плану. Об изменениях можно узнать через сайт петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что регулярные рейсы в Турцию от авиакомпании «Победа» могут снова появится с 23 декабря.