С декабря могут быть возобновлены рейсы «Победы» в Турцию

С декабря могут быть возобновлены рейсы "Победы" в Турцию. Фото: unsplash

С декабря могут быть возобновлены рейсы "Победы" в Турцию. Фото: unsplash

Регулярные рейсы в Турцию от авиакомпании «Победа» могут снова появится с декабря.

Источник в Минтрансе заявил, что «Победа» на днях информировала Росавиацию о возращении допуска на регулярные рейсы в турецкую Анталью. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что полёты в Турцию планируют выполнять каждый день с 23 декабря. Также могут быть возобновлены рейсы в Стамбул. Предполагается, что международные перелеты на первом этапе будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево.

В Анталью пассажиров будут перевозить самолеты, принадлежащие «ВТБ Лизингу».

«Победа» приостановила полёты за границу 8 марта после рекомендации Росавиации, когда ведомство призвало авиакомпании с самолётами в иностранном лизинге отменить зарубежные рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх.