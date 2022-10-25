Петербуржцев попросили сообщать о встречах с попрошайками на ЗСД

Петербуржцев попросили сообщать о встречах с попрошайками на ЗСД. Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой "Магистрали северной столицы"

Петербуржцев попросили сообщать о встречах с попрошайками на ЗСД. Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой "Магистрали северной столицы"

Часто на съездах и въездах Западного скоростного диаметра водители стали встречать попрошаек -мошенников, которые пытаются обманом забрать деньги.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» предупредили, что нередко злоумышленники действуют, вызывая жалость у автомобилистов.

Как правило, попрошаек можно встретить в, так называемых, «мёртвых» зонах камер наблюдения, из-за этого найти их трудно. Как правило, мошенники утверждают, что у них сломалась машина и останавливают проезжающие мимо автомобили. Очень часто злоумышленники выходят на дорогу с ребенком, чтобы оказать дополнительный эффект и разжалобить водителей.

В связи с тем, что подобные случаи заметно участились, сотрудники ЗСД призывают граждан не останавливаться на магистрали, съездах и заездах, так как это создаёт аварийную ситуацию. Специалисты отметили, что при встрече с попрошайками лучше звонить по экстренному короткому номеру 0405.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 30 октября в связи с дорожными работами движение на петербургской дамбе ограничено.