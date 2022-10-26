Disney пригласила Джонни Деппа вернуться к роли Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря»

Disney пригласила Джонни Деппа вернуться к роли Джека Воробья во франшизе &#171;Пираты Карибского моря&#187;
Фото: unsplash

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря» — компания Disney начала переговоры.

По данным зарубежных СМИ, киностудия Disney начала переговоры с актером Джонни Деппом по поводу его возвращения во франшизу«Пираты Карибского моря».

По словам инсайдеров, владеющих информацией, за съемки в новой части серии Деппу предложили 300 млн долларов, рассчитывая таким образом «получить его прощение» за жесткую политику, которую Disney вел против актера во время его суда с Эмбер Херд.

Также выяснилось, что представители студии связывались с исполнителем роли Джека Воробья еще до его судебных разбирательств с бывшей женой. Компания хочет, чтобы Депп повторил свою роль в «Пиратах Карибского моря 6» и спин-оффе о молодости капитана «Черной жемчужины». Тем не менее актер пока не согласился с предложением.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге.

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