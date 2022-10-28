Леус назвал день, когда волна тепла в Петербурге достигнет своего максимума

Леус назвал день, когда волна тепла в Петербурге достигнет своего максимума. Фото: Baltphoto

Леус назвал день, когда волна тепла в Петербурге достигнет своего максимума. Фото: Baltphoto

На территории Северной столицы сегодня, 28 октября, тепло и сыро, местами пройдут небольшие дожди.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать циклон с центром над севером Скандинавии. Так, по его южной периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушны массы, благодаря чему погода будет облачной.

Температура воздуха в течение дня составит+10 и +12 градусов, по области эти показатели достигнут+8 и+13 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Леус также добавил, что в субботу петербуржцев ждут дожди, а волна тепла достигнет своего максимума.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы могут увидеть первый снег уже в начале ноября. Сейчас в городе сохраняется относительно теплая погода.