В пятницу пассажиры рейса «Петербург — Астрахань» вылетят из Пулково на 30 минут позже

Сегодня, 28 октября, один рейс в петербургском аэропорту Пулково отправят позже, чем планировалось изначально. Отмененных самолетов при этом не указывается.
Согласно данным онлайн-табло Пулково, в 10:25 вместо 09:50 вылетит из Петербурга воздушное судно в Астрахань. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания «Победа».
Остальные самолеты должны отправиться по расписанию. На прилет также пока нет отмененных или задержанных рейсов. В настоящее время (08:21) осуществляется посадка на четыре самолета: Минеральные Воды, Архангельск, Челябинск, Волгоград и Сочи.
Обо всех изменения в течение дня можно узнать на сайте петербургского аэропорта.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что регулярные рейсы в Турцию от авиакомпании «Победа» могут снова появиться с декабря текущего года. Полёты планируют выполнять каждый день, начиная с 23 числа.