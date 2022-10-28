В пятницу пассажиры рейса «Петербург — Астрахань» вылетят из Пулково на 30 минут позже

В пятницу пассажиры рейса "Петербург - Астрахань" вылетят из Пулково на 30 минут позже. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В пятницу пассажиры рейса "Петербург - Астрахань" вылетят из Пулково на 30 минут позже. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 28 октября, один рейс в петербургском аэропорту Пулково отправят позже, чем планировалось изначально. Отмененных самолетов при этом не указывается.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в 10:25 вместо 09:50 вылетит из Петербурга воздушное судно в Астрахань. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания «Победа».

Остальные самолеты должны отправиться по расписанию. На прилет также пока нет отмененных или задержанных рейсов. В настоящее время (08:21) осуществляется посадка на четыре самолета: Минеральные Воды, Архангельск, Челябинск, Волгоград и Сочи.

Обо всех изменения в течение дня можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что регулярные рейсы в Турцию от авиакомпании «Победа» могут снова появиться с декабря текущего года. Полёты планируют выполнять каждый день, начиная с 23 числа.