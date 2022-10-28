Психологи объяснили, кому прежде всего нужно общаться с кошками

Психологи объяснили, кому прежде всего нужно общаться с кошками. Фото: unsplash

Психологи объяснили, кому прежде всего нужно общаться с кошками. Фото: unsplash

Для антистрессовой терапии специалисты часто выбирают собак, однако выяснилось, что кошки помогают избавиться от негативных эмоций не хуже. Особенно полезно общение с пушистиками эмоциональным студентам.

Исследователи из Вашингтонского государственного университета смогли доказать, что контакт с кошками снижает уровень стресса даже у тех, кто выразительнее реагирует на неприятности, или радости. Специалисты провели опрос среди 1 400 студентов и сотрудников из разных образовательных учреждений.

Оказалось, что те, кто более эмоционален, чаще хотят проводить время с кошками. Авторы исследования заметили, что так люди получают максимум пользы от кототерапии. Об этом пишет пишет MedicalXpress.

Примечательно, что животные одинаково хорошо снижают стресс как у мужчин, так и у женщин.