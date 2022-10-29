Пятилетний мальчик умер от отравления токсичным арбузом в Волгограде

В Волгограде от отравления арбузом умер пятилетний ребенок. Злополучную ягоду дед ребенка купил в овощной палатке.

По данным пресс-службы СК Волгоградской области, пятилетний ребенок умер от отравления арбузом в Волгограде. Трагедия произошла 27 октября — в тот день 58-летний местный житель купил арбуз в овощной палатке и решил угостить лакомством внуков — пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обеда все трое почувствовали недомогание.

На следующий день детей госпитализировали. Девочку удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает, а мальчик умер в больнице. Следователи уточнили, что смерть ребенка наступила в результате токсического гастроэнтерита, о чем свидетельствуют предварительные выводы судебно-медицинских экспертиз.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, все арбузы из овощной палатки отправили на экспертизу.