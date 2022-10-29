Россиян предупредили: под иконкой Netflix и других сервисов могут скрываться вредоносные приложения для кражи денег и данных

Хакеры начали маскировать свои вирусы под Netflix и другие стриминговые сервисы для кражи денег и персональных данных.

По информации «Лаборатории Касперского», хакеры придумали новый способ кражи денег и кражи персональных данных у россиян. Мошенники маскируют вирусы под приложения зарубежных стриминговых сервисов.

Самым востребованным у хакеров приложением оказался ушедший из России Netflix. Вместе с ним хакеры маскируют вирусы под приложения Disney+ и HBO Max. Как отмечается, фальшивки уже скачали 78% пользователей, 80% из которых загрузили именно Netflix.

При этом вместе с приложениями пользователи загружают на устройства вирусы, которые воруют деньги со счетов ротозеев. Как правило, жертвы хакеров скачивают фейковые приложения, чтобы обойти оплату за годовую подписку, чем злоумышленники и пользуются.

«Стриминговые сервисы активно выпускают собственные фильмы и сериалы, которые можно смотреть только на определённом ресурсе. Но не все пользователи готовы платить за подписку. Учитывая, что один из крупнейших игроков ― Netflix ― недоступен в России, нельзя исключать, что количество атак на русскоязычных пользователей с применением вредоносного ПО, замаскированного под стриминговые платформы, будет только расти», — прокомментировал ситуацию эксперт по кибербезопасности Василий Колесников.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в России снизилось количество публичных госзакупок средств киберзащиты.