Петербуржцев предупредили о гололедице 5 ноября

Жителей Петербурга предупредили о гололедице на дорогах 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

Жителей Петербурга предупредили, что на дорогах в субботу, 5 ноября, ожидается гололедица. Погодные условия в Северной столице ухудшатся. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу на Неве.

В выходные дни в городе могут начать заморозки. Несколькими днями ранее в Петербурге бушевал сильный, порывистый ветер. В День народного единства температура воздуха не была высокой, однако осадки не испортили выходной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург окутало пеленой тумана. Из окон квартир горожан не видно практически ничего. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице, предупредив о возможной опасности.