Какие законы подписал Путин 4 ноября

Рассказываем, какие законы подписал президент Путин 4 ноября. Это касается мобилизованных.

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин пописал ряд обновленных законов. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Добровольцев прировняли к военнослужащим. Теперь они и их семьи получат те же льготы, что и военные. Добровольческие формирования могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время и при других обстоятельствах.

Изменения коснулись закона об альтернативной гражданской службе в период мобилизации – теперь россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить такую службу в указанных организациях. А граждане проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органах местного самоуправления, могут быть направлены на должности гражданского персонала ВС РФ.

Период службы по призыву теперь учитывается в трудовой стаж для выхода на пенсию досрочно. Это поможет устранить неравенство между служившими по призыву и теми, кто не служил и работал. Периоды участия в СВО будут засчитываться в страховой стаж для назначения двойной страховой пенсии. Отмечается, что при определении размера пенсионных выплат индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон, позволяющий призывать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений.