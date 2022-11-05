Секретарь Блинкен: Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен

Американский чиновник Блинкен оценил, как Россия отреагирует на введения ценовых ограничений на экспорт нефти. В Кремле уже высказывались по этому поводу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Германии озвучил, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен. По его мнению, Кремль будет принимать любые решения, которые принимает, но чиновник предполагает, что желание Кремля поставлять энергоресурсы не исчезнет.

Как сообщают РИА новости, по мнению Блинкена, введение потолка снизит негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке. Недавно в Москве заявляли, что не собираются эспортировать нефть в страны, которые будут применять механизм принудительных ограничений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посол Антонов: ценовой потолок могут распространить на газ и металлы. В интервью американскому изданию он заявил, что механизм ценовых ограничений, который американцы собираются испытать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен и на другие категории,