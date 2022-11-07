В Петербурге стали двое чаще выставлять жилье на «срочную» продажу

За минувший октябрь в Санкт-Петербурге продали почти 4% жилья с пометкой «срочно», что в два раза больше, чем январе текущего года.

Как сообщает телеканал 78 с ссылкой на экспертов Циан.Аналитики, в среднем по Российской Федерации на долю срочных продаж также пришлось 4%. Увеличение желающих поскорее продать жилье отмечается в марте.

Наибольшее количество подобных объявлений было зафиксировано в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. В столице показатель остановился на отметке в 3,1%.

Несмотря на «срочный» статус продаж, снижение цен незначительно. Среднее время экспозиции по срочным объявлениям на 5 дней уступает показателям общего рынка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за месяц стоимость новостроек в Санкт-Петербурге упала на 0,8%. Это можно объяснить тем, что цена на первичную недвижимость уже достигла предела покупательской способности – риелторы не могут повысить ее еще больше.