Минцифры запустило ресурс для помощи при кибербуллинге

Минцифры запустило ресурс для помощи при кибербуллинге
Фото: unsplash

Все чаще людям приходится сталкиваться с травлей и агрессией в интернете. В связи с этим 11 ноября в России объявили неофициальным Днем борьбы с кибербуллингом.

В целях поддержки детей и подростков, столкнувшихся с травлей и агрессией в интернете, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило специальный ресурс «Кибербуллинг». На нем граждане смогут найти советы о том, как справиться с негативным отношением в сети.

«На портале дети и взрослые смогут узнать, какого поведения от них ждёт агрессор и какая реакция окажется правильной», – уточнили в публикации на портале «Объясняем.рф».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Министерство просвещения официально дало определение «домашнему заданию». Стоит отметить, что место жительства не является единственным местом, где его можно выполнять, согласно определению.

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