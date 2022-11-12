Глава Курчатовского института ждет нового ковида с уровнем смертности 90%

Глава Курчатовского института ждет нового ковида с уровнем смертности 90%
Фото: pxhere

Ученый предостерег о новой опасной форме ковида. Она может унести жизни многих.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук высказал, что может появиться новый вид коронавирусной инфекции, смертность от которого будет составлять 90%. Об этом специалист заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Как сообщает ТАСС, Ковальчук считает, что новая форма вируса будет убивать 9 из 10 заболевших. Он добавил, что биоопасность стала основной угрозой. Эксперт также отметил, что второе место занимают киберугрозы. Но с ними справиться проще, чем с тяжелыми болезнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений. Рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах заставил вспомнить о масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в общественных местах и прочил антиковидных мерах.

ковид медицина ученый


 

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