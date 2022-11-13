В России предлагают лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Путин внес поправки в законопроект о лишении приобретенного паспорта РФ. Его могут отнять за ряд нарушений.

К принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства президент России Владимир Путин внес поправку, согласно которой российского паспорта можно лишиться за дискредитацию армии, а также участие в нежелательных организациях и призывы к нарушению территориальной целостности. Соответствующий документ попал в руки журналистов.

Как сообщают РИА новости, поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства Российской Федерации. Ранее отбирать российский паспорт предлагали и за террористическую деятельность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фотографа задержали за порчу плаката Герою России в Московском районе.