МИД РФ: новости о госпитализации Лаврова – высший пилотаж фейков

Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло информацию о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ей также был опубликован видеоролик с Сергеем Лавровым, отвечающим на вопрос о новостях на тему его «госпитализации».

«Это такая, в общем-то не новая игра в политике», – прокомментировал министр и посоветовал западным журналистам быть честнее.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали на саммит G20.