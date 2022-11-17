Путин не будет поздравлять Байдена с днем рождения

Президент России не планирует поздравлять главу Белого дома с праздником. Об этом сообщил пресс-секретарь Песков.

В воскресенье, 20 ноября, в Белом доме будут отмечать день рождения президента США Джо Байдена с 80-летнием. Однако российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять коллегу с круглой датой. Информацию об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает «Ямал-1», по словам пресс-секретаря, 7 октября Байден не поздравил Путина с 70-летием. В свой день рождения глава Кремля получил поздравления от лидеров Турции, Кубы, Белоруссии, Киргизии, ЮАР и других дружественных государств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп решил принять участие в выборах президента США. Политик считает, что американцы еще не показали, на что способны. Он отметил, что ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, он объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.