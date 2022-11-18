В Петербурге готовы платить 120 тыс. рублей Дедам Морозам

В Санкт-Петербурге Деды Морозы могут считаться самыми высокооплачиваемыми в стране. О том, сколько готовы заплатить за новогоднюю сказку, сообщили аналитики.

«Количество таких вакансий в этом сезоне в два раза превышает прошлогодний, причем подобные предложения о работе стали появляться уже в сентябре», – сообщили Gazeta.spb эксперты портала hh.ru.

Отмечается, что средняя заработная плата Деду Морозу составляет 81 тысячу рублей, когда Снегурочке предлагают только 69 тысяч. При этом бородатые волшебники ищутся на 16% чаще, чем их дочери.

При этом в Северной столице услуги аниматоров стоят больше, чем в ряде городов. Так зарплаты для Дедов Морозов начинаются от 35 тысяч рублей и заканчиваются на отметке в 120 тысяч. Также аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге у заказчиков бывают более узкие пожелания. Например, знание вселенной Гарри Поттера.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россияне получили возможность поздравить Деда Мороза с Днем рождения.