В Петербурге депутаты хотят вооружить и обучить охранников в школах

Парламент Санкт-Петербурга предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину усилить меры безопасности в школах на фоне трагедии в школе Ижевска, произошедшей 26 сентября 2022 года. В результате стрельбы тогда погибли 18 человек. В числе мер обеспечение охранников навыками боя и средствами самозащиты.

«Важно проработать ряд принципиальных моментов: в том числе установить квалификационные требования к охранникам, принимать на работу людей, прошедших профильное обучение и медосмотр, поставить при входе в школы рамки», – процитировали слова председателя Законодательного собрания Александра Бельского в пресс-службе ведомства.

Он также подчеркнул, что правительство России сможет проработать данную инициативу более детально, с профессиональной точки зрения.

«Вполне вероятно, что список требований может быть расширен», – заключил Александр Бельский.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, военная подготовка в школах является меньшим из зол.