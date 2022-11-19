Россияне смогут обращаться в Госдуму дистанционно

Граждане России смогут направить обращения в государственные органы или к должностным лицам в онлайн-формате. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Государственной Думы РФ.

В первом чтении был принят законопроект, который позволит писать обращения к должностным лицам через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ, в свою очередь, можно будет прочесть в личном кабинете.

«Прошлые способы отправки тоже останутся – как в бумажном виде, так и через электронные приемные», – уточнили в сообщении, добавив, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что собственники нежилых помещений в Ленинградской области получают уведомления об отключении от теплоснабжения за долги. Первые 19 должников в Кингисеппском, Всеволожском, Тихвинском, Лужском и Подпорожском районах уже получили соответствующие уведомления.