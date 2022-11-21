В Рыбацком сожитель насмерть заколол ножом избранницу в ходе застолья

В Петербурге посиделки возлюбленных закончились гибелью женщины. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 20 ноября, в полицию Красногрвардейского района Петербурга поступило сообщение, что в частном доме по дороге в Рыбацкое ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов отправились на вызов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские обнаружили труп жительницы Тюменской области. По горячим следам был задержан подозреваемый – им оказался сожитель погибшей, житель Челябинской области. По версии следствия, он нанес женщине четыре ножевых ранения в ходе совместного распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Бухарестской застолье троих знакомых закончилась двумя трупами: обстоятельства выясняются. Заявитель рассказал полиции о наркотиках.