Нетрезвая петербурженка пригрозила заминированным мужем на несуществующем адресе

Пьяная рецидивистка пригрозила взрывчаткой на муже. Оказалось, ни взрывчатки, ни адреса не было.

В воскресенье, 20 ноября, в полицию обратилась жительница Выборгского района и сообщила, что на ее муже надето взрывное устройство. Он находится в доме 31, корпус 2 по проспекту Луначарского. Оказалось, что такого адреса не существует, взрывных устройст также не нашли.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что звонила местная жительница, проживающая на проспекте Художников. Она оставила сообщение с угрозой будучи нетрезвой. Горожанку задержали по месту жительства и отправили в изолятор. Оказалось, ранее она была неоднократно судима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти «заминировали» 2 908 объектов: эвакуировано 798 человек.