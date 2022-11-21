В Петербурге 20-летняя мать выбросила из окна мертворожденного ребенка

Шокированная девушка выкинула с высоты своего мертвого новорожденного. Она рассказала об этом следователям.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения 20 ноября около одного из домов по улице Достоевского тела новорожденной девочки по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Информацией об этом поделились в пресс-службе Следственного комитета по Северной столице.

Следователи установили причастность 20-летней женщины, матери погибшей. В ходе допроса она рассказала, что около года назад она родила мальчика и отказалась от родительских прав, ребенок помещен в дом малютки. Утром 20 ноября девушка родила мертвого ребенка, после чего в шоковом состоянии выбросила его во двор. Обстоятельства выясняются.

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