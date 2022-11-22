Объем офисных сделок в Петербурге побил пятилетний рекорд

Количество сделок с офисной недвижимостью в Санкт-Петербурге достигло максимальных значений за последние пять лет. Такие выводы сделали аналитики петербургского офиса консалтинговой компании «NF Group (ex-Knight Frank St. Petersburg)».

«В период с января по середину ноября 2022 года общий объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге на 29% превысил значения 2021 года», – сообщили в пресс-службе организации, добавив, что общая площадь недвижимости в этих сделках достигла 168 тысяч квадратных метров.

Последний раз настолько высокие значения были зафиксированы только в 2016 году – тогда объем сделок с офисной недвижимостью был еще на 18% больше.

Также отмечается, что в аренде офисной недвижимости, в большей степени, заинтересованы стали компании нефтегазового сектора и российские IT-компании. На их аренду приходится 54% и 15% офисов в Санкт-Петербурге, соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за 10 месяцев в Санкт-Петербурге стали покупать на 2% больше комнат.