На Пискаревском проспекте пожар в «двушке» унес жизнь мужчины

Спасатели обнаружили погибшего в горевшей квартире. Огонь тушили полчаса.

Ранним утром четверга, 24 ноября, в доме 17, корпус 2 по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар, на месте которого нашли труп мужчины. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 06:46. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади два квадратных метра. С пламенем удалось справиться к 07:14. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. На вызове работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Юнтоловском проспекте в квартирном пожаре погиб мужчина. Возгорание в Приморском районе не обошлось без жертв. Пламя вспыхнуло в «однушке».