На Юнтоловском проспекте в квартирном пожаре погиб мужчина

Возгорание в Приморском районе не обошлось без жертв. Пламя вспыхнуло в «однушке».

Утром воскресенья, 20 ноября, в доме 51, корпус 4 по Юнтоловскому проспекту в Приморском районе Петербурга произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Известно, что возгорание произошло в однокомнатной квартире. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 07:39. Горела обстановка на площади один квадратный метр. С пламенем удалось справиться к 08:19. Спасатели на месте происшествия обнаружили труп мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге в результате пожара в Петроградском районе, произошедшем 19 ноября, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС – десять пожарных на двух машинах.