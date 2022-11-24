Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Советского и российского журналиста и блогера разыскивает полиция. Ранее у себя в соцсетях он сообщал об обыске у себя дома.

МВД объявило в розыск телеведущего Андрея Караулова, информация об этом появилась в базе данных ведомства 24 ноября.

Ранее в своем телеграм-канале журналист заявлял, что в его доме проводят обыск по уголовному делу, возбужденному по статье «клевета» (ст. 128.1 УК РФ). Однако он также уточнял, что проходит по делу свидетелем. Караулов — советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Он является автором известных передач «Момент истины» и «Русский век», а также лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» (1995).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после обысков в администрации Василеостровского района арестовали подозреваемую. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. Задержание произошло 16 ноября.

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