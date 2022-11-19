После обысков в администрации Василеостровского района арестовали подозреваемую

После обысков в администрации Василеостровского района арестовали подозреваемую
Фото: unsplash

Суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела закупок Администрации Василеостровского района, которая подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Согласно опубликованной информации, арестованная вместе с сообщниками – установленными и неизвестными – из ООО «РЕЙДЕР-КСБ» обеспечили заключение контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию восьми поликлиник. Так злоумышленники намеревались получить незаконно получить деньги. Общая стоимость контрактов оценивается в 3 861 164 рублей.

Задержание произошло 16 ноября. Подозреваемая не признала свою вину. Суд назначил ей домашний арест сроком в два месяца – до 16 января 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге мошенник увел у пенсионера 2,5 млн рублей, представившись сотрудником банка.

администрация василеостровского района мошенничество суд


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 19 декабря ожидается похолодание со снегом
Петербуржцам рассказали, как проводить приемку квартиры от застройщика
Гинцбург рассказал, закончилась ли пандемия ковида в России
После обысков в администрации Василеостровского района арестовали подозреваемую
В Петербурге правила выгула собак будут регулироваться законом
Жители Херсона, переехавшие в Петербург, могут получить разовую выплату на ...
Российское движение детей и молодежи решило сменить название
«Яндекс Маркет» выкупит остатки товаров IKEA в России