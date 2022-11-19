После обысков в администрации Василеостровского района арестовали подозреваемую

Суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела закупок Администрации Василеостровского района, которая подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Согласно опубликованной информации, арестованная вместе с сообщниками – установленными и неизвестными – из ООО «РЕЙДЕР-КСБ» обеспечили заключение контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию восьми поликлиник. Так злоумышленники намеревались получить незаконно получить деньги. Общая стоимость контрактов оценивается в 3 861 164 рублей.

Задержание произошло 16 ноября. Подозреваемая не признала свою вину. Суд назначил ей домашний арест сроком в два месяца – до 16 января 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге мошенник увел у пенсионера 2,5 млн рублей, представившись сотрудником банка.