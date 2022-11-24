Петербургская скорая помощь получит 102 новых машины до конца года

Новые кареты медицинской помощи будут приезжать на вызовы к петербуржцам. Более сотни машин привезут до конца декабря.

До конца 2022 года автопарк скорой помощи в Петербурге пополнится 102 новыми автомобилями. Уже шесть машин были переданы «Медицинскому санитарному транспорту», руководителем которого является Куцовский Евгений, остальные 96 привезут до 14 декабря. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Автомобили марки Ford российской сборки белого и желтого цветов оснащены всем нужным оборудованием. Городская станция скорой помощи получит 34 машины, остальные 68 достанутся районным поликлиникам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в городской больнице №40 появится корпус-трансформер. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы. Корпуса планируют построить по адресной инвестиционной программе.