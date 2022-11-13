В городской больнице №40 появится корпус-трансформер

В Сестрорецке улучшат одну из больниц. В ней появится функциональное строение и отделение лучевой терапии.

Медицинское учреждение в Курортном районе Петербурга обзаведется двумя новыми корпусами. Их построят в ближайшее время. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

На территории больницы возведут новое отделение лучевой терапии, а также стационер-трансформер, который можно будет быстро перестроить под прием инфекционных больных. Это стало особенно актуально во время пандемии коронавирусной инфекции. Корпуса планируют построить по адресной инвестиционной программе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что второго пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге. Отмечается, что выписка пациента прошла в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Новых случаев оспы обезьян на сегодняшний день не выявлено.